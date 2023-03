L'Union européenne et la BEI financent la réhabilitation du corridor routier Tchad-Cameroun

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement et le ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux étaient présents lors de la signature du financement.



La contribution globale de l'Union européenne à ce projet s'élève à environ 115 milliards de francs CFA, y compris un don de 35 millions d'euros, qui a permis d'atteindre le niveau nécessaire de concessionnalité du financement. Par conséquent, la République du Tchad a pu obtenir un prêt de la BEI (environ 140 millions d'euros) à des conditions compatibles avec la dette extérieure du pays, qui a fortement augmenté pendant la pandémie.



L'objectif général du projet est d'améliorer durablement l'accès par voie terrestre au Tchad, en renforçant la connectivité entre la capitale (N'Djamena), la deuxième ville du pays (Moundou) et la frontière avec le Cameroun (Koutéré), jusqu'au port de Douala au Cameroun.



En marge des travaux de réhabilitation de la route, les conditions de transport seront améliorées, y compris le niveau de service, la sécurité routière et la résilience climatique d'un corridor clé au niveau régional et vital pour le Tchad, les échanges avec les pays voisins reposant fortement sur le réseau routier.