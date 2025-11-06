L’ambassade du Royaume du Maroc honore la presse tchadienne et réaffirme son soutien au PND « Tchad Connexion 2030 »

L’ambassade du Royaume du Maroc au Tchad a organisé, ce jeudi 6 novembre 2025, une cérémonie en l’honneur de la presse tchadienne dans les locaux de l’ambassade, en présence de la présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA).



Dans son mot de circonstance, Son Excellence Abdellatif Erroja, ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, a rappelé l’importance du Programme National de Développement « Tchad Connexion 2030 », soulignant que le Royaume du Maroc attache une grande importance à la réussite de cet événement majeur.



Il a précisé que les acteurs publics ainsi que le secteur privé marocain participeront activement à la Table ronde de mobilisation des ressources, prévue à Abu Dhabi les 10 et 11 novembre 2025. Dans le cadre des préparatifs de cette échéance, une délégation ministérielle tchadienne a effectué une mission de travail au Maroc, du 28 octobre au 4 novembre 2025.



Au cours de cette visite, plusieurs rencontres d’information et de coordination ont eu lieu avec des partenaires marocains opérant dans les domaines des mines, de l’habitat, des infrastructures, de l’aménagement, de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture, des finances, des énergies renouvelables et du développement durable.



La partie marocaine a réaffirmé son intérêt à concrétiser des partenariats bilatéraux et triangulaires gagnant-gagnant autour des 268 projets structurants du PND 2030, visant à accélérer la transformation économique et sociale du Tchad.