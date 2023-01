L'arbitre international tchadien Alahou dirigera la demi-finale du CHAN Algérie 2023

Alahou est considéré comme l'un des meilleurs arbitres de la région et a déjà officié plusieurs matchs importants au cours de sa carrière. Sa désignation pour le CHAN Algérie 2023 est un signe de reconnaissance de son expertise et de sa compétence en matière d'arbitrage.



Le match de demi-finale entre le Sénégal et Madagascar promet d'être passionnant et les supporters des deux équipes sont impatients de voir comment les joueurs se mesureront sur le terrain. Avec Alahou à la barre, ils peuvent être certains que le match sera dirigé de manière impartiale et équitable.



L'arbitrage joue un rôle clé dans le football et les décisions prises par les arbitres peuvent souvent déterminer le résultat d'un match. C'est pourquoi la désignation d'Alahou pour le CHAN Algérie 2023 est un gage de qualité pour les fans et les joueurs.