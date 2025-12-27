









TCHAD La 3ᵉ Session nationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies ouvre ses travaux à N’Djamena

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 27 Décembre 2025



C’est dans l’enceinte du ministère des Affaires étrangères, ce samedi 27 décembre 2025, que se sont ouverts les travaux de la troisième session nationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies. Placée sous le thème « Paix, justice et institutions efficaces », cette rencontre panafricaine a réuni de jeunes leaders, des parlementaires, des responsables institutionnels, des représentants des Nations Unies ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Représentant Madame la Ministre d’État, Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, le Secrétaire général du ministère, M. Allatchi Chérif Galma, a prononcé un discours fort, plaçant la jeunesse au cœur du présent et de l’avenir du Tchad et de l’Afrique.



Dans son allocution, il a insisté sur l’interdépendance de ces trois piliers fondamentaux :

« Sans paix durable, il ne peut y avoir de développement ; sans justice, il ne peut y avoir de cohésion sociale ; et sans institutions fortes, inclusives et crédibles, il ne peut y avoir d’espoir partagé ni d’avenir commun. »



Il a salué la richesse du programme de cette session, qui comprend notamment la prestation de serment des parlementaires juniors, des plaidoiries, une simulation de l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que des témoignages de personnalités inspirantes.

« Cette initiative constitue une véritable école de leadership, de responsabilité citoyenne et d’engagement civique », a-t-il souligné, rappelant l’importance de la vulgarisation des Objectifs de développement durable et du renforcement de la participation effective des jeunes, en particulier des jeunes filles, à l’élaboration des politiques publiques.



S’adressant directement à la jeunesse tchadienne, le Secrétaire général a relayé un message clair de la Ministre :

« Croyez en votre potentiel, engagez-vous avec courage, discipline et responsabilité, et portez haut les valeurs de paix, de justice, de solidarité et de respect des institutions. Le Tchad a besoin de votre intelligence, de votre créativité, de votre intégrité morale et de votre sens aigu du bien commun. »



Par son haut patronage, le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance réaffirme ainsi son engagement en faveur du leadership des jeunes, de leur autonomisation citoyenne, de l’égalité des genres et de la construction d’un avenir inclusif et durable.



Dans son discours inaugural, le président d’honneur de cette troisième session nationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies, M. Tahir Hissein Tiera, a rendu un hommage appuyé à la jeunesse africaine et tchadienne, qualifiée de « consciente, courageuse, ambitieuse, engagée et déterminée », incarnant selon lui l’avenir et l’espoir du continent. Il a souligné la volonté du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, de former une jeunesse confiante, fière de son pays et attachée à sa souveraineté.



Le thème de la session a été présenté comme un véritable appel à l’action et à l’engagement citoyen pour bâtir un avenir plus stable et plus juste. Le président d’honneur a insisté sur l’interdépendance des trois piliers : une paix durable naît de la justice et du respect des droits humains ; la justice requiert des institutions fortes pour être accessible ; et sans la participation active des jeunes, ces objectifs demeurent inatteignables.



Il a salué les efforts des plus hautes autorités, notamment du Président de la République et du Gouvernement, dans le renforcement des institutions nationales, considérées comme des piliers du développement durable et des garantes de la protection des citoyens et de leur participation à la vie publique.



S’adressant enfin aux jeunes parlementaires, M. Tiera les a exhortés à endosser pleinement leur rôle d’« ambassadeurs de la paix, défenseurs de la justice et bâtisseurs d’institutions crédibles ». Il les a encouragés à influencer positivement leurs communautés et à porter la voix d’une jeunesse formée, engagée et intègre, rejetant la violence et la corruption.



« Le Tchad est à un tournant décisif de son histoire. La consolidation de la paix, le renforcement de la justice et la modernisation des institutions ne peuvent se faire sans la jeunesse », a-t-il déclaré, appelant cette session à être un véritable laboratoire d’idées, capable de produire des recommandations audacieuses et innovantes, en phase avec les aspirations légitimes de la jeunesse et les ambitions nationales.



Tahir Hissein Tiera a rappelé que « la paix est un choix, la justice est un devoir et la consolidation des institutions est une responsabilité partagée », avant de déclarer officiellement ouverts les travaux de cette session, conçue comme un espace de réflexion et d’engagement pour l’avenir du Tchad et de l’Afrique.





Dans la même rubrique : < > Pourquoi les garçons disparaissent pendant les fêtes : chronique d’une fuite saisonnière Tchad : l’ASDEV lance son Assemblée générale ordinaire sous le signe de la solidarité et du développement Tchad : victime d’une blessure sportive, le ministre de la Fonction publique sera évacué vers l’Égypte Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)