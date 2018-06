La BAD va lancer le premier Indice de réglementation de l’électricité en Afrique

La Banque africaine de développement lancera le 20 juin 2018, un rapport phare intitulé « Indice 2018 de réglementation de l’électricité (IRE) », outil spécial qui mesure le niveau de développement des cadres réglementaires dans les pays africains et analyse leur impact sur les performances dans les secteurs de l’électricité sur le continent.



L’IRE sera lancé en marge du Forum africain sur l’énergie 2018 (AEF) qui aura lieu du 19 au 22 juin 2018 à Port- Louis. Il a été établi à partir d’informations recueillies auprès d’organismes régulateurs du secteur de l’électricité et de compagnies d’électricité de 15 pays africains.



Grâce à son initiative New Deal pour l’énergie en l’Afrique, la Banque africaine de développement s’est donné pour objectif d’atteindre d’ici à 2025 l’accès universel à l’électricité sur le continent.



Pour y parvenir, des investissements privés importants dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité des pays africains seront nécessaires. Un cadre réglementaire solide dans le secteur de l’électricité fondé sur l’État de droit et régi de manière transparente et efficace sera indispensable pour mobiliser les financements de première importance.



Une évaluation périodique des organismes régulateurs telle qu’elle est menée dans de nombreux pays développés permettra de détecter de manière précoce d’éventuels problèmes et lacunes, et d’y remédier rapidement.