La Centrafrique se connecte aux fibres optiques pour réduire la fracture numérique

Ce projet, cofinancé par la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union Européenne pour un montant de 22 milliards de francs CFA, vise à réduire la fracture numérique en offrant une connexion fiable et abordable à haut débit.



L'objectif de ce projet intégrateur est également de contribuer à la diversification de l'économie et à l'émergence de l'économie numérique. Selon le ministre des Postes, Télécommunications et de l'Economie numérique, M. Gourna ZACKO, ce projet permettra à la République Centrafricaine d'avoir un levier important pour son développement.



Le président Touadera a déclaré que le gouvernement continuera à développer les infrastructures de fibres optiques dans les ministères et les institutions partenaires pour en tirer tout le bénéfice. Le secteur public et privé seront équipés de cet outil pour faciliter la connectivité informatique.



En tant que pays enclavé, la République Centrafricaine a besoin d'un accès à Internet à haut débit pour connecter les enseignants, les chercheurs et les opérateurs économiques au monde entier. Le Président TOUADERA a déclaré que, grâce à cette connexion, le pays peut également servir de secours aux autres pays frontaliers en cas de panne.



Il est à rappeler que c'est en octobre 2019 que le Président Touadera a lancé le projet de fibres optiques à Berberati. Ce nouveau développement marque une étape importante pour la modernisation et le développement du pays.