La Chine et le Tchad, partenaires dans la paix et la prospérité

L'Ambassadeur a rappelé le lourd tribut payé par la Chine en tant que principal théâtre de la Guerre en Extrême-Orient, avec plus de 35 millions de victimes et des pertes économiques estimées à 600 milliards de dollars. Parallèlement, il a rendu hommage aux dizaines de milliers de soldats tchadiens qui ont vaillamment donné leur vie sur les champs de bataille antifascistes en Europe.





Face aux souffrances immenses et aux ravages sans précédent infligés par l'agression fasciste, l'Ambassadeur Wang Xining a insisté sur l'importance de se rassembler sous la bannière de la paix et de la justice. Il a appelé à suivre la voie de la paix, du développement et de la coopération gagnant-gagnant, et à œuvrer ensemble pour un avenir de paix durable et de prospérité partagée.





La Chine, a-t-il affirmé, souhaite, de concert avec le Tchad, renforcer continuellement leur partenariat stratégique bilatéral. L'objectif est d'approfondir la coopération mutuellement bénéfique et d'unir les efforts des deux pays pour contribuer davantage à la paix et au développement dans le monde, ainsi qu'à la justice et à l'équité internationales.