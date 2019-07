La Côte d’Ivoire lauréate d’une initiative de la Maison Blanche en faveur des femmes

L’Administrateur de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) Mark Green et la Conseillère du Président des Etats-Unis Ivanka Trump ont annoncé le 10 juillet 2019, à Washington, la création de 14 nouvelles activités et des partenariats dans le cadre de l’initiative du développement mondial et la prospérité des femmes (Women’s Global Development and Prosperity, W-GDP).

Mark Green et Ivanka Trump ont annoncé 14 nouvelles activités et plus de 200 partenaires des secteurs public et privé répartis dans 22 pays pour soutenir l’initiative W-GDP. Ces partenariats, qui devraient mobiliser plus de 260 millions de dollars auprès du secteur privé, de donateurs bilatéraux et multilatéraux, d'ONG, d'universités et de gouvernements étrangers, permettent à W-GDP d'atteindre plus de 100 000 femmes au cours des prochaines années pour appuyer ses trois piliers : les femmes qui prospèrent sur le marché du travail, les femmes qui réussissent en tant qu’entrepreneurs et les femmes qui sont habilitées dans l’économie.

L’annonce a été faite devant des dizaines de partenaires et de bénéficiaires lors d’un événement organisé conjointement avec la Coalition mondiale pour le leadership des États-Unis au siège de l’USAID.

L’USAID gère le fonds central W-GDP, créé par le biais d’un mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale et a réservé 27 millions de dollars à ce titre pour les activités en Afrique du Sud, Bénin, Brésil, Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Géorgie, Ghana, Inde, Indonésie, Libéria, Mexique, Mozambique, Nigéria, Papouasie Nouvelle Guinée, Pérou, Philippines, Rwanda et Sénégal.

La Côte d’Ivoire devrait bénéficier d’un appui pour le projet de formation professionnelle Pro-Jeunes pour les femmes dans le secteur de l'énergie. Cette formation et soutien professionnel serait destiné à 750 jeunes femmes de niveau post-secondaire dans les domaines de la vente, de l'installation et du service de l'énergie solaire en tant qu'entrepreneurs et employées de micro-réseaux alimentés à l'énergie solaire.

Par ailleurs, à travers un projet géré par le bureau Régional de l’USAID/ Afrique de l'Ouest, les femmes dans le domaine du commerce et l’investissement de l’Afrique de l’Ouest (WATIH) sont les lauréates de l'initiative. Le projet veillera à ce que les agro-industries gérées par des femmes aient un meilleur accès aux marchés pour le commerce et l’investissement.

Les activités récompensées ouvriront les portes à l'emploi et à l'entrepreneuriat, et fourniront un accès à des financements et à une assistance sur mesure pour les femmes d'affaires. Notons que les lauréats ont soigneusement conçu les activités pour cibler les contraintes imposées par les lois, les pratiques des employeurs et les normes restrictives afin d'améliorer l'environnement porteur pour les employées, les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs pour les décennies à venir.