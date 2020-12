ACTUALITES La Douane de Bahreïn remporte le prix prestigieux du Meilleur Système de l’Administration

- 9 Décembre 2020





C’est un honneur pour Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com) de féliciter le Sheikh Ahmad Al Khalifa, Président des Affaires Douanières de Bahreïn, pour le prix du Meilleur Système de l’Administration au titre de l’Initiative de Gouvernance Economique et de Système d’Information Douanière pour la Facilitation ("OFOQ") du Royaume de Bahreïn. Ce prix témoigne de l’engagement du Sheikh Ahmad Al Khalifa au service de l’innovation et sa vision stratégique à long terme pour faire de la Douane de Bahreïn un carrefour logistique global. La cérémonie de remise du prix s’est tenue sous le patronage de Son Altesse le Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des EAU et souverain de Dubai. Le Conseil d’Administration du Prix pour l’Excellence du Gouvernement Arabe a annoncé les noms des lauréats de la première session au cours d’une cérémonie virtuelle. Cette distinction a été lancée par le gouvernement des EAU en collaboration avec la Ligue Arabe, représentée par l’Organisation Arabe du Développement Administratif. Elle vise à contribuer au développement administratif et à l’excellence institutionnelle gouvernementale, stimuler l’efficience, et célébrer le succès des initiatives en matière d’administration et de gouvernance dans le monde Arabe. C’est en 2011 que Webb Fontaine a été chargée par les Affaires Douanières du Royaume de Bahreïn de mettre en place un Système Intégré de Facilitation des Echanges (ITFS) pour gérer la totalité des opérations de la Douane et des autres ministères et services techniques. Cela comprenait la fourniture et le déploiement complet du système de Guichet Unique de Webb Fontaine, désigné localement sous le nom d’OFOQ. “Nous sommes fiers, chez Webb Fontaine, d’avoir été le partenaire de Bahreïn pour de multiples initiatives importantes en matière de technologie douanière depuis 2011. Ce nouveau prix lancé par le gouvernement des EAU pour l’excellence dans l’e-gouvernance, qui comprend tous les pays Arabes sous l’égide de la Ligue Arabe, sera l’étalon-or pour l’excellence dans tout le secteur ; que le système OFOQ remporte cette distinction attribuée pour la première session témoigne de la place que les Affaires Douanières de Bahreïn occupent dans ce secteur” Didier Reymond, CEO – Webb Fontaine. Ce prix pour l’excellence dans l’e-gouvernance va devenir, dans les années qui suivront, la pierre angulaire qui encouragera les Etats Arabes, le secteur privé, les ONG, ainsi que les citoyens, à partager et promouvoir la réussite de leurs initiatives informatiques, visant à développer encore plus la digitalisation dans le monde Arabe sur la route du développement et de la prospérité. Distribué par APO Group pour Webb Fontaine. A propos de Webb Fontaine :

Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com) est une société d’Intelligence Artificielle qui redessine les échanges du futur. Forte de la confiance globale que lui accordent les Etats, Webb fontaine propose des solutions intégrales qui accélèrent et modernisent les échanges. Notre société a recours à des technologies uniques, y compris l’Intelligence Artificielle, qui permettront aux différents pays de se placer comme chefs de file du commerce international à venir. Le transfert de connaissances est au cœur de Webb Fontaine et de ses équipes qui travaillent dans le monde entier, au service des administrations et des collectivités. En tant qu’opérateur en pointe, avec le plus important centre de R&D du secteur, Webb Fontaine améliore sans cesse les pratiques du commerce international, reliant ainsi les pays, les frontières, et les hommes. Pour plus de détails consultez www.WebbFontaine.com.

