La France confirme le retrait de ses troupes du Burkina Faso

"Si le gouvernement burkinabé ne souhaite plus de la présence française et donc dénonce ces instruments de droit internationaux qui permettaient de le faire, il est évident que les troupes seront redéployées selon le calendrier qui sera précisé par le président de la république et le chef de l’état-major des armées", a-t-il déclaré sur France 5.



Le ministre a rappelé que le retrait serait effectué en 30 jours, un délai prévu par l’accord en vigueur.



Le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a précédemment annoncé la dénonciation de l’accord justifiant la présence de l’armée française sur le territoire du pays et exigé le retrait des troupes françaises dans le courant de 30 jours. La dénonciation de l’accord n’est pas liée "à un évènement particulier. C’est lié tout simplement à notre volonté aujourd’hui […] d’être les acteurs premiers de la reconquête de notre territoire".



Le pays voit déferler depuis l'été dernier une vague de manifestations contre la présence des troupes françaises. La dernière du genre s’est tenue dans la capitale, Ouagadougou, et remonte au 20 janvier.