La Guinée équatoriale va renforcer les opportunités pour les entreprises de services africaines avec la prochaine Journée de réunion sur le pétrole et le gaz

Afin de renforcer la coopération entre les entreprises africaines, d’encourager le développement d’un contenu africain fort et de promouvoir les opportunités de co-entreprises, Malabo organisera la Journée de la réunion sur le pétrole et le gaz (Oil & Gas Meeting Day) les 1er et 2 octobre 2019.

Le sommet fait partie de l’Année de l’énergie de la Guinée équatoriale et se concentrera sur l’exploration d’opportunités et de transactions entre sociétés de services, essentielles au développement de capacités africaines fortes dans la chaîne de valeur du pétrole et du gaz.

La Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org/) soutient fermement l’Alliance nationale des entreprises de services d’hydrocarbures (NAHSCO) dans l’organisation de cette prochaine Journée de réunion sur le pétrole et le gaz. Nous invitons tous nos partenaires, en particulier les compagnies pétrolières nationales et les sociétés de services publiques et privées, à se rendre à Malabo en octobre. Ce sera une plate-forme clé pour le dialogue et les relations avec les entreprises internationales, de technologie et de services.

« La Guinée équatoriale est en train de devenir rapidement une plaque tournante pour les sociétés de services africaines, en menant une approche régionale du contenu local basée sur des partenariats et la coopération de l'industrie pétrolière », a déclaré Nj Ayuk, Président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie et Directeur général du Centurion Law Group. « Le développement d’un secteur des services pétroliers africain fort est crucial si nous voulons tirer le meilleur parti de nos ressources naturelles et créer des emplois. Le moyen de renforcer les capacités africaines est de travailler ensemble et de créer des emplois, et nous sommes heureux que Malabo réunisse toute notre industrie autour de cet agenda. »

La Journée de réunion sur le pétrole et le gaz offrira aux entreprises de services africaines l’opportunité de passer des accords avec des partenaires régionaux et internationaux et de participer aux transformations mondiales dans le secteur des services pétroliers. Plus important encore, elle fournira une plate-forme pour partager des expériences sur le contenu local et plaider en faveur d'une régionalisation du développement du contenu local sur les marchés pétroliers africains. « Grâce à cette réunion, les sociétés de services africaines et les sociétés pétrolières nationales ont la possibilité non seulement de faire partie du jeu, mais également de le modifier à leur avantage », a ajouté Nj Ayuk.

Pour plus d'informations: http://www.OGMDM.com/

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/equatorial-g...