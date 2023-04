La RCA dément verser 400 millions FCFA à Wagner sur des aides internationales

Le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé le programme de facilité élargie de crédit pour la République Centrafricaine lors de sa réunion du 27 avril 2023. Ce programme de 38 mois, d'un montant de 113 695 200 000 F CFA avec des revues trimestrielles, fait suite au succès du programme de référence auquel le pays était soumis depuis décembre 2021. Cette décision marque un pas important pour le gouvernement centrafricain, qui œuvre pour améliorer les conditions de vie de la population.



Cependant, la Cellule de Communication de la Primature déplore une campagne de désinformation et de manipulation de certains organes de presse nationaux, qui ont déformé les propos du Premier Ministre à sa descente d'avion de retour des réunions de Printemps des institutions financières de Breton Woods. Le Premier Ministre n'a jamais affirmé qu'il verserait 400 millions de F CFA pour payer WAGNER sur des aides internationales destinées à l'éducation. Il a simplement relayé les propos du Dr Crescent BENINGA lors de l'émission Patara du 15 avril 2023.



La cellule de communication rappelle que le FMI dispose des informations réelles sur la gestion des ressources de la République Centrafricaine, et que l'approbation du programme de facilité élargie de crédit ne serait pas intervenue sans cela. Elle appelle donc les professionnels des médias à plus de sérieux et de professionnalisme, et se tient à disposition pour partager des informations de source sûre avec tous les organes de presse.



Enfin, elle lance un appel patriotique à l'opinion nationale pour une adhésion à la politique menée par le gouvernement pour l'intérêt général de la population et l'émergence du pays.