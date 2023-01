La RCA souhaite retisser des relations de confiance avec la France

La République centrafricaine cherche à améliorer ses relations avec la France, selon l'ambassadeur du pays à Paris, Flavien Mbata. Il a indiqué que le président Faustin-Archange Touadéra souhaite "retisser les liens de confiance" entre les deux pays, en diversifiant les domaines de coopération, tels que le sport et la culture.



Les relations entre la RCA et la France ont été tendues ces dernières années, notamment en raison de la décision de retirer le statut permanent de doyen du corps diplomatique de l'ambassadeur de France en novembre 2022 et le retrait des troupes françaises en décembre.