La Russie et le Soudan du Sud renforcent leur coopération

« Le partenariat politique et économique entre la Russie et le Soudan du Sud, notamment dans la sécurité et la production d’énergie ont été au centre de l’entretien des Présidents Salva Kiir et Vladimir Poutine à Moscou » le 28 septembre 2023, a rapporté le site Sputnik Afrique.



Ce partenariat entre Juba et Moscou a été renforcé le 28 septembre dernier lors de la visite officielle en Russie de Salva Kiir, chef d’État sud-soudanais où il a été reçu par Vladimir Poutine au Kremlin, a indiqué sur son site, la présidence sud-soudanais.



« Nous sommes la plus jeune nation de la planète et nous avons besoin d'amis forts et influents, dont vous faites partie. Et nous ne voyons aucune alternative à l'amitié avec vous. Nous travaillerons avec vous et avec la Fédération de Russie, parce qu'aujourd'hui la situation dans le monde montre qu'il n'y a pas moyen de survivre et de réussir seul, et notre pays ne fait pas exception », a indiqué M. Kiir selon Sputnik Afrique.



« Le Président russe a pour sa part promis que Moscou aiderait le Soudan du Sud à régler sa situation politique ainsi qu’à garantir la sécurité et la stabilité régionales », a indiqué la même source.