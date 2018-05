La Sénégalaise des Eaux de nouveau distinguée par un prix international, le « Water Utility of the Year »

La Sénégalaise des Eaux (SDE) (http://SDE.sn/Pages/home.aspx), qui assure la production et la distribution de l’eau potable dans les centres urbains du Sénégal depuis 1996, a remporté le « Water Utility of the Year Award » (Prix de la société d’eau de l’année) lors de la cérémonie de remise des prix de l’African Utility Week qui […]

La Sénégalaise des Eaux (SDE) (http://SDE.sn/Pages/home.aspx), qui assure la production et la distribution de l’e...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...