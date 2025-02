Économie et Finance La boîte à économies : une tradition d'épargne en voie de transformation

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 6 Février 2025



​La boîte à économies est une méthode traditionnelle d'épargne, répandue dans les communautés africaines, où les individus conservent de l'argent dans une boîte ou un coffre. Cette méthode informelle, sécurisée dans son contexte culturel, est privilégiée surtout là où l'accès aux services bancaires formels est restreint.





Numérisation de l'économie : L'avènement des technologies numériques a transformé les méthodes d'épargne. Les jeunes générations, en particulier, se tournent vers des solutions modernes telles que les applications bancaires mobiles et les services de mobile money, offrant une épargne facile et sécurisée.



Expansion des institutions bancaires : Le développement accru des banques et des institutions de microfinance a rendu les services financiers plus accessibles, proposant des comptes d'épargne avec des mesures de sécurité renforcées et la possibilité d'accumuler des intérêts.



Sécurité : Bien que pratique dans certains milieux, la boîte à économies expose aux risques de vol, de perte ou de catastrophes naturelles, sans possibilité de recours. Les solutions bancaires et numériques, en revanche, assurent une meilleure protection des fonds.



Éducation financière : Une meilleure compréhension des avantages de l'épargne formelle incite les populations à délaisser les méthodes traditionnelles au profit de solutions réglementées et structurées.



Accessibilité et commodité : La gestion des économies via les services bancaires numériques, qui permettent un accès à distance, représente une commodité que la boîte à économies ne peut égaler.



Cette transition vers des méthodes d'épargne modernes offre des avantages significatifs mais pose également des défis :



Avantages : Inclusion financière : L'élargissement de l'accès aux services bancaires, même dans les régions rurales, aide à promouvoir l'inclusion financière.

Sécurité et fiabilité : Les technologies financières modernes garantissent une meilleure gestion des fonds et une traçabilité efficace. Inconvénients : Risque d'exclusion numérique : Les personnes sans accès à la technologie moderne, notamment dans les zones isolées ou parmi les personnes âgées, risquent d'être laissées pour compte.

Dépendance à la technologie : La dépendance aux technologies modernes peut s'avérer problématique en cas de pannes ou de restrictions d'accès à Internet. Alors que la boîte à économies perd du terrain au profit des options numériques et bancaires, il est impératif de veiller à ce que cette évolution ne crée pas de nouvelles disparités. Assurer un accès équitable aux services financiers modernes pour tous, en particulier pour les populations vulnérables, est essentiel pour garantir une gestion financière inclusive et équitable à travers le Tchad. La disparition progressive de cette méthode d'épargne traditionnelle au Tchad peut être attribuée à plusieurs facteurs évolutifs :Numérisation de l'économie : L'avènement des technologies numériques a transformé les méthodes d'épargne. Les jeunes générations, en particulier, se tournent vers des solutions modernes telles que les applications bancaires mobiles et les services de mobile money, offrant une épargne facile et sécurisée.Expansion des institutions bancaires : Le développement accru des banques et des institutions de microfinance a rendu les services financiers plus accessibles, proposant des comptes d'épargne avec des mesures de sécurité renforcées et la possibilité d'accumuler des intérêts.Sécurité : Bien que pratique dans certains milieux, la boîte à économies expose aux risques de vol, de perte ou de catastrophes naturelles, sans possibilité de recours. Les solutions bancaires et numériques, en revanche, assurent une meilleure protection des fonds.Éducation financière : Une meilleure compréhension des avantages de l'épargne formelle incite les populations à délaisser les méthodes traditionnelles au profit de solutions réglementées et structurées.Accessibilité et commodité : La gestion des économies via les services bancaires numériques, qui permettent un accès à distance, représente une commodité que la boîte à économies ne peut égaler.Cette transition vers des méthodes d'épargne modernes offre des avantages significatifs mais pose également des défis :Alors que la boîte à économies perd du terrain au profit des options numériques et bancaires, il est impératif de veiller à ce que cette évolution ne crée pas de nouvelles disparités. Assurer un accès équitable aux services financiers modernes pour tous, en particulier pour les populations vulnérables, est essentiel pour garantir une gestion financière inclusive et équitable à travers le Tchad.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Le groupe indien Super Solar Energies JV explore des opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie Marché du Carbone en Afrique de l'Ouest : La Côte d'Ivoire prend les rênes Cameroun - Douala : Le port se modernise avec un investissement majeur de Negri Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)