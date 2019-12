INTERNATIONAL La nigérienne-américaine Dr. Juliette Tuakli, première femme présidente du conseil d'administration à United Way

United Way, le plus grand organisme à financement privé et à but non lucratif au monde, a désigné Dr. Juliette Tuakli, pédiatre, chercheuse et experte en santé publique de renommée mondiale, pour diriger son conseil d'administration mondial. Par cette décision, qui prend effet immédiatement, le Dr Tuakli, une Nigérienne-américaine, devient la première femme présidente du conseil d'administration à United Way. Elle vit et exerce ses fonctions au Ghana et succède à Punit Renjen, PDG de Deloitte Global, qui dirigeait le Conseil d'administration mondial de l'organisation depuis 2017.



Dr Tuakli a rejoint le conseil d'administration en 2014, et a occupé différents postes de leadership. Ces postes comprennent : Présidente des Comités de Gouvernance et d'Adhésion d'UWW et membre du Conseil de Direction d'UWW. Outre ses services au sein du Conseil d'administration, Dr. Tuakli a toujours été une partisane active de United Way au Ghana, à l'Afrique du Sud et au Grand Nigéria.



« Dr. Tuakli est une experte de renommée mondiale dans le domaine de la santé publique. Sa passion et son engagement ont contribué à améliorer la santé et la qualité de vie d'innombrables enfants et familles en Afrique et aux États-Unis, » a déclaré Brian Gallagher, PDG de United Way Worldwide. « United Way a bénéficié de ses idées et de sa perspective au cours de son mandat au sein de notre Conseil de Direction et notre conseil d'administration. Et, je suis sûr et certain que son leadership continu nous guidera au fur et à mesure que nous avançons dans notre mission à l'échelle mondiale ».



Pour sa part, Dr Tuakli a souligné : « Partout dans le monde, la philanthropie est devenue un facteur de plus en plus important pour rapprocher les individus et les secteurs afin d'améliorer le bien-être des familles et des communautés. Selon ma propre expérience, J'ai témoigné la capacité de United Way à réunir ceux qui peuvent laisser une empreinte collective chez les populations vulnérables. J'ai hâte de poursuivre mon travail avec United Way dans ce nouveau rôle, » a-t-elle ajouté.



Avec une carrière s'étendant sur plus de trois décennies, les fonctions publiques de Dr Tuakli comprennent des postes d'enseignant à Harvard Medical School et à l'Hôpital pour enfants de Boston (Children's Hospital of Boston), ainsi que des rôles de leadership et de conseiller auprès de l'Union africaine, du Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, de l'Organisation mondiale de la santé et de Mercy Ships, entre autres.



Après avoir fondé et travaillé au Département de Pédiatrie communautaire à l'Hôpital pour enfants de Boston (Children's Hospital of Boston), Dr Tuakli s'est rendue au Ghana pour occuper le poste de Directrice adjointe et de Conseillère en Soins communautaires à l'ONG Family Health International, où elle a assisté au développement et à la mise en œuvre d'un programme VIH/sida national très réussi pour une durée de 10 ans.



En 2006, Dr Tuakli a fondé CHILDAccra, une clinique à service complet qui fournit des soins cliniques et des services de santé publique aux enfants et à leurs familles à travers l'Afrique de l'Ouest. Elle est actuellement PDG et Directrice médicale de la clinique. Au-delà de son travail en pédiatrie et en santé mondiale, Dr Tuakli est active dans un certain nombre d'activités philanthropiques, y compris ses efforts en tant que membre au sein des conseils d'administration à Mercy Ships et à Commonwealth Human Rights Initiative. Elle a été cofondatrice et membre d'office du Conseil d'administration de MOREMI Girls Leadership Initiative et est actuellement Conseillère auprès de l'Union africaine et d'autres organisations.



Les diplômes universitaires de Dr Tuakli comprennent ses études au St. Mary’s Hospital de Londres ; à l'École de santé publique de l'UCLA ; à L'Université de Zambie École de médecine ; et à l'Hôpital pour enfants de Boston (Children's Hospital of Boston). Plus particulièrement, elle a été la première femme africaine membre senior du corps professoral de la Harvard Medical School (département de la Pédiatrie).



Les travaux de Dr Tuakli lui ont valu nombreux prix, y compris le prix de l'Union africaine pour l'Excellence médicale, une récompense pour l'accomplissement d'une vie décernée par CEO Global basée en Afrique du Sud, et le prix du Meilleur Praticien en Pédiatrie de l'année décerné par West African Clinical Alliance Awards.





