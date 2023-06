La passion de DJ Fina Sozo : Mettre en valeur la musique tchadienne

Comme un coup de foudre amoureux, DJ Fina Sozo reconnaît que les effets sonores émis par différents instruments africains lui ont donné le goût de faire de la musique une part intégrante de sa vie. C'est une source de motivation pour cet artiste qui ressent "le bonheur mélodieux et surtout la passion de valoriser la musique tchadienne au-delà de ses frontières". Ces sentiments sont clairement exprimés dans son rôle de disc-jockey correspondant de Couleur Tropicale (RFI) à N'Djamena.



Avec une carrière aussi riche, le disc-jockey Fina Sozo reconnaît qu'en cette année 2023, il y a une "réelle amélioration, voire une certaine émergence, en termes de techniques, de vivacité et d'ouverture d'esprit", pour reprendre ses propres mots.



Il saisit également cette opportunité pour exprimer son souhait que "le Tchad devienne un hub des cultures d'Afrique centrale, tout comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest". Cependant, afin que cela se réalise, le disc-jockey souligne l'importance de faire du métier de disc-jockey un point central de l'industrie musicale. Ce point de vue est certainement évoqué en connaissance de cause, avec son expérience aux platines lors de nombreux concerts, même à l'étranger. En outre, il ne néglige pas le souhait de voir un jour la population tchadienne donner la priorité à sa propre musique locale. Il invite également les investisseurs à soutenir la musique tchadienne, car selon lui, la chaîne de production doit respecter sa continuité. C'est en suivant ce schéma que DJ Fina Sozo estime que l'industrie musicale tchadienne pourra accéder au succès et présenter le meilleur visage de son potentiel.



En conclusion de ses propos, Fina Sozo ajoute humblement : "Nous regorgeons d'énormes talents et il est impératif de les soutenir. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Nous devons tous nous impliquer et en être fiers".



Fina Sozo est un disc-jockey tchadien, exerçant depuis près de 5 ans lors de concerts géants. Il est reconnu à l'international grâce à sa participation à d'importantes compétitions et est connu pour son désir d'apporter le meilleur à la musique tchadienne.