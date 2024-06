La protection des consommateurs de services internet au Tchad : état des lieux et perspectives

L'ouvrage de Me Nanadingué se distingue par sa rigueur méthodologique et son analyse approfondie des enjeux juridiques et sociétaux liés à la protection des consommateurs de services internet au Tchad. L'auteur s'appuie sur une connaissance fine des textes juridiques pertinents, tant nationaux qu'internationaux, pour décortiquer les contours juridiques de la protection du consommateur dans ce domaine en pleine expansion. Il met en lumière les pratiques contestables de certains opérateurs de téléphonie mobile, soulignant les abus de position dominante et les manquements aux obligations contractuelles.



Me Nanadingué ne se contente pas d'un simple constat ; il propose des solutions concrètes et réalistes pour améliorer la protection des consommateurs tchadiens d'internet. Il préconise notamment la vulgarisation des textes juridiques régissant la consommation d'internet, l'instauration de mécanismes de veille et de suivi des pratiques des opérateurs, et le renforcement des pouvoirs des autorités de régulation.



Contribution majeure à la défense des droits des consommateurs



L'ouvrage de Me Nanadingué constitue une contribution majeure à la défense des droits des consommateurs d'internet au Tchad. Il s'impose comme un outil de référence précieux pour les acteurs juridiques, les organisations de défense des consommateurs et les autorités publiques soucieux de garantir un accès équitable et sécurisé à internet pour tous les citoyens tchadiens.



Conclusion



La publication de "La protection du consommateur des services d'internet au Tchad : état des lieux et perspectives" marque un tournant décisif dans la lutte pour la défense des droits des consommateurs dans l'ère numérique au Tchad. L'ouvrage de Me Nanadingué invite à une réflexion approfondie sur les défis et les opportunités liés à la protection des consommateurs dans ce domaine en constante évolution, et ouvre la voie à des actions concrètes pour garantir un accès à internet libre, ouvert et respectueux des droits fondamentaux au Tchad.