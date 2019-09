La visite du secrétaire Azar démontre l’engagement des E-U à aider à bâtir un Congo en meilleure santé

En avril 2019, le président Tshisekedi s’est rendu à Washington pour confirmer la relation de nos deux pays ancrée dans nos priorités communes, afin de faire progresser les droits de l’homme, promouvoir la sécurité et la stabilité, respecter l’état de droit, lutter contre la corruption et augmenter les liens commerciaux et d’investissement mutuellement bénéfiques. Nous […]

En avril 2019, le président Tshisekedi s’est rendu à Washington pour confirmer la relation de nos deux pays ancrée d...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...