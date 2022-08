Lawrence Nyamngoh : « La photographie est un corps de métier à plusieurs variantes »

Monsieur le coordonnateur du pôle photographie d'art du Cameroun, pouvez-vous nous présenter votre sous-secteur d’activité ?

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre activité. En effet, le pôle photographie d'art existe depuis 2019, lors de la célébration de la 4ème édition de la rentrée culturelle et artistique nationale. A la faveur de la loi no 2020/011 du 20 juillet 2020, régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun, le pôle photographie d'art a vu son existence légale au sein du sous-secteur art et culture du ministère des Arts et de la Culture (MINAC).

Pour bien mener les activités assignées par le gouvernement, le MINAC a nommé à la tête ce pôle, des coordonnateurs et des facilitateurs nationaux. En interne, nous avons mis en place un bureau national pour la gestion quotidienne des activités du pôle. Nous tenons des réunions de sensibilisation et d'échanges.



Quelles sont les principales missions du pôle photographie d’art ?

Le 19 août de chaque année, est célébrée la Journée mondiale de la photographie. Cette année ne fera pas exception. A la différence que nous organisons la première édition des Journées portes ouvertes (JPO).

Nous commençons par les JPO, espérant atteindre le festival de la photographie, lors des prochaines célébrations. Pour cette année, nous avons une marche sportive le jeudi 18 août dont le départ et l’arrivée auront lieu au Musée, dans la matinée. En soirée, un match de football opposera l’équipe des photographes à celle du pôle arts plastiques, au stade du lycée bilingue d'Essos de Yaoundé.

Le vendredi 19 août, il est prévu un vernissage de l'exposition photos, portant sur le cinquantenaire des Lions Indomptables, par le ministre des Arts et de la Culture, et des ateliers thématiques. Le samedi 20 août 2022, il sera organisé une soirée de gala avec remise des prix aux lauréats des jeux concours.



Vous organisez sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, la première édition des JPO de la photographie. Pouvez-vous nous décliner les différentes articulations de cet évènement ?

La photographie est un corps de métier avec plusieurs variantes. La photographie d'art, de plateau, de presse, de portrait, d’événementiel, de mode, publicitaire, scientifique, etc. Nous invitons le grand public à venir très nombreux faire la découverte.

Nos attentes sont multiples. Et nous allons recueillir des commentaires, observations, témoignages, et surtout des critiques. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, ces avis divers nous permettront d'améliorer ce qui n'aura pas été parfait cette année.