Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Canada durent depuis 60 ans et les deux pays collaborent actuellement dans de nombreux domaines, tels que la santé, l'éducation, la cohésion sociale, l'humanitaire et les mines. L'ambassadrice Lee-Anne Hermann a affirmé que le Canada est là pour aider le Burkina Faso à aller vers un développement durable.



Le Premier ministre, qui connaît bien le Canada pour y avoir enseigné le droit et les relations internationales, a également invité à la construction d'une université canadienne au Burkina Faso pour renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les deux pays. Cependant, la diplomate a expliqué que l'éducation n'est pas du ressort du gouvernement central canadien, mais plutôt des provinces.



Malgré cela, le Premier ministre a déclaré que le Canada peut soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme, en livrant des armes. Selon lui, les domaines d'intervention du Canada au Burkina Faso sont "secondaires" et la priorité absolue est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'État.



Lors de la rencontre, l'ambassadrice a également exprimé son inquiétude quant à la violation possible des droits de l'homme par les Volontaires pour la défense de la partie (VDP). Cependant, le Premier ministre a été très clair en déclarant que les VDP ne peuvent pas commettre plus d'exactions que les terroristes et que la priorité du pays est la lutte contre le terrorisme.



En réponse à une question sur l'arrivée de Wagner au Burkina Faso, le Premier ministre a déclaré que le pays allait se battre par ses propres moyens et que ce qu'il souhaite de ses partenaires, ce sont des armes.