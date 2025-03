Le CEDPE dénonce l'arrestation arbitraire du journaliste Olivier Monodji et exige sa libération immédiate

L'arrestation et la détention du journaliste Olivier Monodji, correspondant de RFI au Tchad, suscitent une vive indignation au sein de la société civile tchadienne. Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) de N’Djamena a fermement condamné cette arrestation, qu'il qualifie d'arbitraire et d'injustifiée.





Selon le CEDPE, Olivier Monodji est retenu sans explication depuis deux jours, et son audition a été entachée d’irrégularités, en violation du Code de procédure pénale et des principes fondamentaux de la liberté d’expression et de la presse.





« Nous exigeons sa libération immédiate et appelons les autorités à respecter les droits des journalistes, indispensables à toute démocratie », a déclaré le CEDPE dans un communiqué.