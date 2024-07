Le Cameroun se tourne vers la mobilité électrique pour un avenir plus vert

Le lancement officiel du programme a eu lieu le 11 juillet 2024 lors d'une réunion de haut niveau présidée par le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè. Cette réunion a réuni des acteurs clés du secteur public, privé et international pour discuter des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour réussir ce programme.



Des discussions constructives pour une transition réussie



Les participants à la réunion ont examiné divers aspects critiques de la mobilité électrique, notamment les tests et l'homologation des véhicules électriques. Il est essentiel de garantir que les véhicules électriques répondent aux normes de sécurité et de qualité requises avant d'être mis sur le marché.



La disponibilité de stations de recharge est un élément crucial pour l'adoption des véhicules électriques. Il est nécessaire de former des techniciens et des mécaniciens qualifiés pour assurer l'entretien et la réparation des véhicules électriques. Le recyclage et l'élimination des batteries usagées constituent un défi important qu'il faut relever. Des incitations fiscales et des réglementations appropriées peuvent encourager l'adoption des véhicules électriques.



Un premier pas vers un avenir durable



La réunion s'est soldée par l'élaboration d'une feuille de route pour le lancement du programme de mobilité électrique. Cette feuille de route définit les priorités et les actions à mener pour une transition réussie vers un transport plus durable au Cameroun.



Le gouvernement camerounais a également sollicité l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) pour mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre effective de cette feuille de route.



L'engagement du Cameroun vers la mobilité électrique est un signe fort de sa volonté de lutter contre le changement climatique et de promouvoir un développement durable. Ce programme ambitieux devrait contribuer à améliorer la qualité de l'air, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à stimuler l'économie verte du pays.