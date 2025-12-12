Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Économie et Finance

Le Fonds africain de développement accorde près de 26 millions de dollars supplémentaires à la Guinée pour développer l’interconnexion électrique avec le Mali


Alwihda Info | Par Afdb - 12 Décembre 2025


Le projet contribuera au développement socioéconomique de la Guinée et du Mali en offrant un meilleur accès des populations à une énergie de qualité et à moindre coût.


Le Fonds africain de développement accorde près de 26 millions de dollars supplémentaires à la Guinée pour développer l’interconnexion électrique avec le Mali



Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 10 décembre 2025 à Abidjan, un financement additionnel de 25,79 millions de dollars américains à la Guinée pour le Projet d’interconnexion électrique 225 kV Guinée-Mali.


Le financement fourni par le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement comprend un prêt de quelque 22 millions de dollars ainsi qu’un don de 3,79 millions de dollars à la Guinée.


Le projet contribuera au développement socioéconomique de la Guinée et du Mali en offrant un meilleur accès des populations à une énergie de qualité et à moindre coût.


Ce financement additionnel permettra de poursuivre la mise en œuvre du projet pour lequel un premier financement du Fonds africain de développement, d’environ 41 millions de dollars, avait été accordé en décembre 2017 à la Guinée. Il portera le coût total du projet, en Guinée, de 346 à 372 millions de dollars. Outre l’appui du Fonds, le projet bénéficie d’un cofinancement d’autres partenaires, dont l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, et la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC). Sa mise en œuvre s’étendra de janvier 2026 à décembre 2028.


Cette enveloppe permettra de réaliser 37 500 branchements électriques supplémentaires. Le projet prévoit également la création de départs moyenne tension au niveau des postes HTB/HTA pour l'électrification rurale, ainsi qu'un appui institutionnel aux structures clés telles qu'Électricité de Guinée (EDG), la société publique chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, et l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité et de l'eau (AREE). Le financement couvrira en outre les frais de fonctionnement de l'Unité de gestion et les prestations de l'ingénieur-conseil. Cette intervention contribuera ainsi à l'amélioration de la gouvernance et du taux d'accès à l'électricité, deux défis majeurs du sous-secteur en Guinée. En effet, le taux national d'accès demeurait limité à 52 % en 2024, avec une forte disparité entre les zones urbaines (89 %) et rurales (21 %).


Le projet bénéficiera directement aux ménages en améliorant leurs conditions de vie, aux infrastructures sociocommunautaires (écoles, centres de santé, ateliers d'artisanat, groupements féminins) et aux usagers productifs qui disposeront d'une énergie fiable pour développer leurs activités. Le renforcement de ces structures aura un impact positif sur l'emploi, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la cohésion sociale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/12/2025

Tchad : à N’Djamena, une société défigurée par la méchanceté

Tchad : à N’Djamena, une société défigurée par la méchanceté

Tchad : atelier de formation des journalistes sur le traitement de l’information judiciaire Tchad : atelier de formation des journalistes sur le traitement de l’information judiciaire 12/12/2025

Populaires

Tchad : l’ambassadeur de l’Inde fait ses adieux

11/12/2025

Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

11/12/2025

Tchad : la fédération tchadienne de Frisbee Ultimate organise son assemblée générale constitutive

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter