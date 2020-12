Le Groupe Ecobank remporte des trophées décernés par EMEA Finance, The Banker et Global Finance

Le premier groupe bancaire panafricain, Ecobank (https://www.Ecobank.com/), a remporté des trophées décernés par EMEA Finance, The Banker et Global Finance. – EMEA Finance a remis cette année à Ecobank le Trophée panafricain de l’Inclusion financière, et lui a décerné le titre de ‘Meilleure Banque’ au Burkina Faso, au Cap-Vert, au Gabon, en Gambie, en Guinée, […]

