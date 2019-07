Le MIATO destiné à la promotion des artisans togolais se tiendra à Lomé du 25/10 au 3/11

Lomé - La 1ère édition du Marché international de l’artisanat au Togo (MIATO) aura lieu du 25 octobre au 03 novembre 2019 au Palais des congrès de Lomé.



L’évènement qui est placé sous le thème : « Artisanat innovant, facteur de développement économique et social » a été lancé ce jeudi 11 juillet 2019 à Lomé au cours d’un point de presse présidé par la Ministre en charge du secteur de l’artisanat au Togo, Victoire Tomégah Dogbè.



Le MIATO se veut une manifestation foraine d’échanges, d’exposition et de vente des produits artisanaux, ouverte à tous les artisans désireux de trouver des débouchés à leurs produits et services.



Son objectif est de promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l’exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d’un cadre d’échanges de savoir-faire. Il sera meublé d’activités culturelles, d’un concours, de visites d’entreprises et d’un plateau télé.



« Nous voulons faire connaitre mieux l’artisanat au Togo et en Afrique entière pour qu’on puisse découvrir cette belle richesse. Nous avons besoin de rendre visible l’artisanat au Togo », a expliqué Victoire Tomegah-Dogbe, ministre du développement à la base, de l’artisanat et de la jeunesse.



Le Marché sera biennal. Pour la 1ère édition, plus de 150.000 visiteurs y sont attendus. Les exposants viendront du Togo et de 10 autres pays étrangers. L’accès au Marché sera libre et gratuit pour les visiteurs.



Par contre pour y participer, il faut être professionnel dans un secteur de l’artisanat, avoir une adresse physique de l’entreprise, avoir une pièce d’identité, avoir une carte d’entrepreneur ou carte de membre des chambres de métiers, renseigner un formulaire de demande de participation et payer dans le délai les frais de participation.



Le MIATO s’inscrit dans les axes 1 et 2 du Plan national de développement (PND) qui envisagent l’organisation tous les ans, des foires et salons pour la promotion des produits artisanaux, faire du Togo un centre majeur du tourisme d’affaires dans la sous-région ouest-africaine et enfin positionner le pays comme un centre d’affaires commercial de premier ordre dans la sous-région.



Rappelons qu’au Togo le secteur de l’artisanat emploie des milliers de jeunes et contribue à plus de 18% à la formation du PIB et à la réduction du déficit de la balance des paiements de 20%.