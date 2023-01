Le Mali invité à rejoindre le G5 Sahel pour relever le défi sécuritaire et économique

Au cours de cette réunion, les Ministres ont rappelé l'importance de la prise en charge collective du double défi sécuritaire et économique auxquels sont confrontés leurs pays respectifs. Ils ont également réaffirmé l'importance du G5 Sahel en tant que cadre de coopération et de coordination sous-régionale et instrument de leur combat solidaire contre le terrorisme, l’extrémisme et le crime organisé.



Les Ministres ont fait un état des lieux du G5 Sahel en relation notamment avec le retrait du Mali. Ils ont exprimé leur souhait de voir la République sœur du Mali rejoindre sa famille naturelle qu'est le G5 Sahel, selon un communiqué final signé par le chef de la diplomatie tchadienne Mahamat Saleh Annadif.



Les Ministres ont également félicité le Secrétaire Exécutif pour la clarté et la pertinence de sa déclaration sur les dysfonctionnements structurels de l'Organisation. Ils ont insisté sur leur responsabilité collective de préserver et de redynamiser le G5 Sahel.



Enfin, les Ministres ont proposé la tenue dans les meilleurs délais d’un Sommet Extraordinaire des Chefs d'Etat pour relancer les activités du G5 Sahel. Ils ont également recommandé une mobilisation de ressources croissantes, organisées et efficaces des Etats membres.