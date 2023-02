Le Mali proteste contre les propos du Président du Conseil Européen

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a convoqué M. Pascal Perennec, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, pour lui signifier leur mécontentement.



Le ministère des Affaires étrangères a qualifié les déclarations de M. Michel d'"inamicales, erronées et agressives" et a souligné qu'elles étaient contraires aux règles diplomatiques et au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. De plus, le ministère a rappelé que certains partenaires européens ont librement décidé, unilatéralement et sans concertation préalable avec le Mali, de mettre un terme à leur coopération bilatérale.



Concernant la situation sécuritaire au Mali, le ministère des Affaires étrangères a rappelé la responsabilité historique de certains États membres de l'Union européenne dans la déstabilisation de la région du Sahel, suite à l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye. Le ministère a souligné que les commentaires de M. Michel sont malvenus car ils omettent les progrès tangibles réalisés par les forces armées maliennes sur le terrain.



Le ministère des Affaires étrangères a également appelé à la raison, au sens de la mesure et à l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali. Le gouvernement de la République du Mali reste attaché au renforcement des relations amicales et de coopération avec tous ses partenaires, dans le cadre du respect des choix stratégiques et de partenariats du Mali. Le ministère a également souligné que l'Union européenne continue d'intervenir en soutien aux efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations maliennes à travers plusieurs programmes de coopération.