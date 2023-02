Le Maroc prône l'utilisation pacifique du nucléaire en Afrique

"Le Maroc est attaché à la paix et au développement de l'Afrique via la coopération sur l'axe Sud-Sud dans le domaine de l'utilisation pacifique du nucléaire", a déclaré le ministre.



Il a également souligné l'importance du partenariat entre l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et la Commission africaine de l'énergie nucléaire, précisant que le Maroc, en tant que membre du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, était déterminé à soutenir cette coopération dynamique.



Cette déclaration intervient alors que de nombreux pays africains cherchent à développer l'énergie nucléaire pour répondre à leurs besoins en matière d'électricité, mais se heurtent souvent à des problèmes de financement, de technologie et de réglementation.



Le soutien du Maroc à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire pourrait contribuer à renforcer la coopération Sud-Sud dans ce domaine et à surmonter ces obstacles.