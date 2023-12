Le PPCD appelle à voter "Oui" pour l'unité du Tchad lors du référendum du 17 décembre 2023

Le président national du PPCD a exhorté les citoyens à sortir en masse pour voter "Oui" en faveur de l'unité du Tchad.



Quant au projet de constitution soumis au référendum constitutionnel du 17 décembre prochain, il s'inscrit dans la lignée de la constitution de 1996 issue de la Conférence Nationale Souveraine de 1993. Bien que quelques modifications aient été apportées, l'essence demeure la même. Il est important de rappeler que toute constitution est le produit de l'œuvre humaine et qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Chaque génération a le droit de réexaminer, de réformer ou de changer sa constitution.



L'enjeu majeur réside donc dans le retour à l'ordre constitutionnel, car le peuple tchadien souffre des conséquences de la pauvreté. L'ennemi commun n'est pas la forme de l'État, mais plutôt la pauvreté que nous devons combattre.



La pauvreté est un fléau social dégradant, et nous ne pouvons pas prétendre à la liberté tant que la majorité de nos concitoyens reste dans la pauvreté. La mobilisation de toutes les filles et fils du pays contre la pauvreté, qui gangrène notre société, est essentielle. Le Tchad possède des atouts indéniables, notamment une population jeune, dynamique et ouverte sur le monde.