Le Parti Réformiste préoccupé par la précarité de la vie au Tchad

Dans un premier temps, le président du Parti Réformiste a abordé la situation générale que traverse le pays, en mettant l'accent sur les problématiques économiques, sociales et sécuritaires. Selon Yassine Abderamane, la situation actuelle est préoccupante pour les Tchadiens. La majorité d'entre eux n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins alimentaires, car le coût des denrées alimentaires est très élevé sur l'ensemble du territoire national.



Le président du parti a également mentionné les difficultés rencontrées par les retraités tchadiens pour percevoir leurs pensions. Il a souligné les problèmes auxquels sont confrontés les fonctionnaires nouvellement intégrés, qui se débattent pour joindre les deux bouts. Yassine Abderamane Sakine considère cette situation comme anormale et déplore que ces intégrés n'aient pas reçu leur salaire depuis leur intégration. Le président national du Parti Réformiste a également abordé la question de la santé au Tchad, soulignant que la majorité des Tchadiens n'ont pas accès à des soins de qualité en raison du coût exorbitant des médicaments. De plus, les Tchadiens vivent dans une obscurité quasi-permanente en raison du manque d'électricité, devenue une denrée rare dans le pays.



Répondant aux questions des journalistes concernant la situation politique et sécuritaire, Yassine Abderamane Sakine a déclaré que le pays traverse une période de transition qui constitue une phase normale après les troubles qu'a connus le pays. Pour remédier à la situation actuelle du Tchad, le Parti Réformiste proposera des solutions afin de sortir le pays de la crise. Il a également souligné la persistance de l'insécurité dans presque toutes les provinces du pays. À ce sujet, il a appelé le président de la transition à redoubler d'efforts pour soulager les souffrances de ses concitoyens.



Yassine Abderamane Sakine a également rappelé aux médias que le Parti Réformiste ne fait pas partie des accompagnateurs de la transition, mais a pris la décision en toute conscience de participer au DNIS (Dialogue National Inclusif et Souverain) afin d'apporter sa contribution à la refondation du pays.