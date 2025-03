Le Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) dénonce l'arrestation "arbitraire" du journaliste Olivier Monodji et exige sa libération

Le Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) a exprimé sa vive préoccupation et son indignation suite à l'arrestation du journaliste et directeur de publication du journal "Le Pays", Monodji Mbaindiguim Olivier, membre de son organisation. L'arrestation, survenue le 5 mars 2025 à N'Djaména, est jugée "arbitraire" par le PPT, qui dénonce une atteinte à la liberté de la presse.





Selon le communiqué du PPT, Olivier Monodji a été arrêté à son bureau alors qu'il était en plein bouclage pour la parution du numéro de la semaine. Il n'aurait pas été notifié des faits qui lui sont reprochés et serait détenu depuis lors dans les locaux de la Coordination de la Police judiciaire, sans avoir été présenté à un juge ni auditionné par un officier de police judiciaire.





Le PPT considère cette situation comme une violation des principes de l'État de droit et des conventions internationales protégeant les journalistes. L'organisation rappelle que la liberté de la presse est inscrite dans la Constitution tchadienne et que l'exercice du métier de journaliste est encadré par la loi et les textes internationaux.





"Empêcher un journaliste d'exercer son métier nuit non seulement à son droit individuel, mais aussi au droit collectif du public à être informé", souligne le PPT.





Face à cette situation, le PPT exige :



La libération immédiate et inconditionnelle d'Olivier Monodji.

Le respect des droits des journalistes, afin qu'ils puissent exercer leur métier en toute sécurité.

Une sortie médiatique du procureur de la République pour faire la lumière sur les circonstances de cette arrestation.



Le PPT appelle également la communauté nationale et internationale, les organisations de défense des droits humains et les confrères à se mobiliser pour condamner cette arrestation.