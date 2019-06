Le Premier Vice-président du Sud-Soudan, S.E. Taban Deng Gai, appelle à plus de coopération avec la Russie

Le Premier Vice-président de la République du Sud-Soudan, S.E. Taban Deng Gai, a mené cette semaine une délégation du Sud-Soudan au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, où il a parlé des opportunités d'investissement et de la nécessité d'une coopération plus étroite entre la Russie et le Sud-Soudan.

« Avec la reprise de la paix et de la sécurité, le gouvernement de la République du Sud-Soudan s'est montré particulièrement actif pour attirer des investissements dans le pays. Ces efforts portent leurs fruits : nous avons récemment signé un deuxième accord d'exploration et de partage de production pour notre plus gros bloc de pétrole le mois dernier et nous sommes fiers d'avoir accueilli de nouveaux venus importants dans nos licences pétrolières au cours des dernières années. Nous sommes tout aussi fiers de compter Rosneft et d’autres sociétés énergétiques russes comme partenaires de la reconstruction de l’économie et de l’industrie pétrolière du Sud-Soudan », a-t-il déclaré.

S.E. le Premier Vice-président a notamment insisté sur l’importance du soutien de la Russie à la stabilité politique et à la prospérité économique du Sud-Soudan. Il a salué les diverses initiatives prises par la Russie pour renforcer son dialogue avec l’Afrique cette année et a invité davantage d’entreprises russes à faire des affaires au Soudan du Sud. « Nous nous sommes engagés pour une paix durable, la prospérité et la sécurité de notre peuple, et nous sommes devenus une véritable frontière d'opportunités africaine et mondiale où tout est possible et où la perspective de construire un nouveau monde est devenue une réalité », a-t-il ajouté.

Parlant de l’importance de la coopération du Sud-Soudan avec la Russie dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz, S.E. Taban Deng Gai a notamment souligné les nombreuses opportunités d’investissement offertes aux investisseurs étrangers au sein de l’industrie pétrolière du Sud-Soudan. Ceux-ci comprennent les blocs B1, A1 à A6, E1 et E2, mais également des opportunités de construire un pipeline vers l’océan Indien et d’infrastructures en aval telle que la raffinerie de Safinat. « Nos relations énergétiques avec la Russie vont au-delà de celles des investissements », a-t-il expliqué. « Nous accueillons le soutien et l’engagement russe au Sud-Soudan tout au long de la chaîne de valeur, notamment en ce qui concerne le partage d’expériences sur le contenu local et le développement de programmes de renforcement des capacités pour nos ingénieurs. » Le Premier Vice-président était accompagné du Ministre du Pétrole, S.E. Ezekiel Lol Gatkuoth, qui a invité les entreprises et les investisseurs russes à participer à la prochaine Conférence sur le pétrole et l'énergie du Sud-Soudan à Juba du 28 au 30 octobre 2019.

La République du Sud-Soudan a réussi à remettre les champs de pétrole endommagés en production. La production nationale de pétrole a augmenté régulièrement pour atteindre un niveau actuel de plus de 180 000 b/j. Alors que les efforts se poursuivent pour développer le secteur, les niveaux de production d'avant l'indépendance, s'élevant à 350 000 milliards de b/j, devraient être atteints d'ici 2020. Le gouvernement a entrepris de réformer le climat des affaires pour attirer les investissements dans l'ensemble de l'économie du Soudan du Sud et invite tous les investisseurs étrangers à venir faire des affaires dans le pays.

