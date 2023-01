Le Soudan annonce la fermeture de sa frontière avec la Centrafrique

Selon le n°2 de la transition soudanaise, "certains ont une stratégie visant à changer le régime en Centrafrique et veulent mettre ça sur le dos du Soudan, surtout sur le dos de la force d'intervention rapide".



"Nous avons découvert qu'ils ont acheminé des tenues des forces d'intervention rapide et des insignes pour instrumentalisé", ajoute le général Mohamed Hamdan Daglo.



"Nous avons fermé la frontière et avons conseillé à des pays frontaliers de faire de même pour éviter ce genre d'opérations qui ont des conséquences imprévisibles", indique le n°2 soudanais.



Le vice-président n'a pas cité les pays auxquels il fait allusion.



Des personnes qui sont "impliquées dans la préparation d'une tentative de renversement du régime centrafricain" ont été "arrêtées dans le triangle géographique d'Amdafock". D'autres personnes sont recherchées. "Elles seront toutes arrêtées", assure le vice-président du Conseil souverain de transition.