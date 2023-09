Le Tchad en Demi-Finale du Championnat d'Afrique de Volleyball

L'équipe nationale de volleyball du Tchad continue de faire sensation au Championnat d'Afrique de Volleyball au Caire, en Égypte. Les volleyeurs tchadiens ont décroché le 8 septembre 2023 leur place en demi-finale après une victoire convaincante contre la Gambie en quart de finale.



L'aventure a commencé de manière prometteuse pour l'équipe tchadienne, qui avait déjà impressionné lors du premier tour du tournoi. Le Tchad a remporté des victoires éclatantes contre le Mali et la Tanzanie, chaque fois avec un score de 3 sets à 0. Malgré une défaite initiale contre la Tunisie, l'équipe a rapidement rebondi et s'est qualifiée pour les quarts de finale.



En quart de finale, les volleyeurs tchadiens ont rencontré la Gambie et ont triomphé, se qualifiant ainsi pour les demi-finales.



L'Égypte, qui accueille le tournoi, semble porter chance à l'équipe tchadienne, et les supporters sont emplis d'espoir quant à leur parcours futur. Les demi-finales promettent d'être passionnantes, et le Tchad est prêt à relever le défi.