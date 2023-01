Le Tchad et le Soudan renforcent leurs relations de coopération

Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont discuté de questions d'intérêt commun dans divers domaines, notamment la coopération bilatérale. Les deux présidents se sont félicités du soutien réciproque et du respect qui guident les relations entre les deux pays et ont réaffirmé leur volonté de continuer à les renforcer.



En plus de cela, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de tenir la Grande Commission Mixte de Coopération pour réactiver tous les accords et mécanismes sur les plans diplomatique, sécuritaire, économique, technique, social et culturel. Les deux chefs d'État ont également salué les pertinentes recommandations issues de la Conférence de El-Genena tenue en 2018, qui touchent plusieurs domaines et dont la mise en œuvre connaît quelques difficultés.



En ce qui concerne la situation sécuritaire dans la zone frontalière, les deux présidents ont exprimé leurs préoccupations face à la multiplication des conflits intercommunautaires qui ont causé plusieurs pertes en vie humaine. Pour faire face à ces défis, ils ont souligné l'urgence de renforcer la capacité opérationnelle de la Force Mixte Tchad-Soudan, en établissant des relations directes et continues entre les différents corps concernés, notamment la Défense, la Sécurité et la protection des réfugiés et déplacés.



Les deux chefs d'État ont également mis un accent particulier sur les échanges d'information et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays ainsi que la coopération judiciaire. Ils ont également convenu de la nécessité d'engager des actions fortes et conséquentes pour contenir l'immigration irrégulière et le trafic des armes.



Pour marquer cet engagement, le Tchad a désigné l’Ambassadeur ACHEIKH IBNI OUMAR, point focal pour la mise en œuvre dudit Accord.



Sur la crise libyenne, les deux Chefs d’État ont exprimé leur préoccupation sur la menace de déstabilisation que présente la situation sécuritaire de ce pays frère sur les pays voisins.



Sur le plan régional, ils ont également exprimé leur préoccupation face à la persistance des groupes terroristes au Sahel et leur extension sur le continent.



S’agissant des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, les deux Chefs d’État ont évoqué la nécessité de la redynamisation de ces échanges à travers le Port Soudan et conformément aux accords signés à cet effet.



Les deux parties ont souligné l’urgence de matérialiser au plus vite le projet de chemin de fer Tchad-Soudan et les infrastructures routières qui facilitent les transactions économiques et commerciales.