Le Tchad met en place un pont aérien et rapatrie ses citoyens coincés au Soudan

Le gouvernement tchadien a mis en place un pont aérien depuis Port-Soudan pour rapatrier les Tchadiens bloqués au Soudan. Un troisième vol est attendu vendredi soir à l'aéroport de N'Djamena en provenance de Port-Soudan via Juba (Soudan du Sud), constate un journaliste de Alwihda Info.



Dès le début de la crise, le gouvernement tchadien a mis en place un comité de crise au plus haut niveau pour aider les ressortissants tchadiens bloqués au Soudan. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Chargadine Margui, a souligné l'importance de la représentation diplomatique du Tchad à Khartoum, qui travaille en étroite collaboration avec le comité de crise mis en place par les autorités tchadiennes. Le gouvernement tchadien a déployé tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et le rapatriement de ses citoyens.



Selon le ministre de la Sécurité publique et président du comité de crise, "le rapatriement de ces ressortissants est un signe de l'engagement du gouvernement tchadien à protéger et à assister ses citoyens en temps de crise. Le gouvernement a pris des mesures pour garantir la sécurité des Tchadiens bloqués au Soudan et pour faciliter leur rapatriement en toute sécurité."