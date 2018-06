Le Togo mobilise 21 milliards de FCFA sur le marché régional de l’UEMOA

Lomé, le 25 juin 2018- Vendredi 22 juin, le trésor public togolais a lancé une opération d’émission de Bons assimilables du trésor (BAT) portant sur un montant de 20 milliards de FCFA étalée sur une période de douze mois.



L’objectif d’une telle opération visait à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales pour combler les besoins de l’Etat togolais en ressources pour financer son budget exercice 2018.



Au sortir de l’action, le Togo a finalement réussi à engranger 21 milliards de FCFA soit un taux de couverture de 112, 68 %. Un résultat assez surprenant d’autant plus que pour sa dernière sortie sur le marché financier régional régulé par Umoa-Titres, le Togo n’avait récolté que 15 milliards de FCFA sur 20 milliards de FCFA attendus.



L’analyse des souscripteurs montre une forte mobilisation des investisseurs venus de sept des huit pays que compte l’UEMOA. Ils proviennent essentiellement du Bénin (6,231 milliards), de la Côte d’Ivoire (6,075 milliards), du Togo (4 milliards dont 3 milliards retenus), du Sénégal (2,73 milliards), du Burkina Faso (2 milliards), du Mali (1 milliard) et du Niger (0,5 milliard de FCFA).



La forte mobilisation du marché financier de l’UEMOA au tour des titres émis par le Togo s’explique par la confiance faite par les souscripteurs aux différents projets envisagés par le gouvernement pour la croissance économique du Togo.



Le Trésor public togolais peut donc se frotter les mains à partir des fonds qu’il a obtenus sur sa cinquième opération d’émission de titre sur le marché financier de l’UEMOA puisqu’il a largement atteint les objectifs qu’il s’est fixé.