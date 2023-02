Le général Mohamed Hamdan appelle à l'honnêteté et à la responsabilité pour sauver le Soudan

Le général Daglo a commencé son discours en présentant son parcours personnel, en tant que fils de Badiya et en soulignant les injustices et les inégalités dont ont souffert les communautés du Soudan. Il a ensuite évoqué son engagement dans la Révolution de Décembre et sa volonté de changer pour le mieux le pays. Il a cependant exprimé sa déception envers le coup d'État du 19 octobre et a insisté sur la nécessité d'une autorité civile de transition.



Le général Daglo a ensuite abordé plusieurs points de vue sur les développements politiques actuels. Tout d'abord, il a souligné que l'accord politique cadre était la seule voie de sortie de la crise actuelle et qu'il était temps d'y mettre fin pour parvenir à une solution politique définitive. Il a également appelé les forces non signataires de l'accord à rejoindre le processus politique.



Ensuite, il a évoqué la relation entre les forces armées soudanaises et la Force de soutien rapide, soulignant que cette dernière avait été créée pour aider et assister les forces armées et qu'elle en faisait partie. Il a réaffirmé son engagement envers les forces armées et le respect de l'accord-cadre sur le principe de l'armée unique.



Le vice-président de transition a insisté sur l'importance de travailler ensemble pour le bien du pays, en laissant de côté les intérêts personnels et en œuvrant pour une solution politique juste et équitable. Il a exhorté les Soudanais à se dépouiller de leurs désirs et de leur myopie pour garantir la sécurité et l'intégrité du pays.