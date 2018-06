Le président Faure Gnassingbé a inauguré le nouveau siège de l’Assemblée Nationale togolaise

Lomé - Après deux ans de travaux, le Togo dispose désormais d’un siège du parlement flambant neuf. Le joyau a été inauguré ce jeudi 14 juin 2018 à Lomé par le président de la République Faure Gnassingbé en présence de nombreux députés.



Le nouveau siège de l’Assemblée Nationale qui abritera désormais les travaux des élus de la nation a été réalisé et financé à hauteur de 16 milliards de FCFA par la Chine.



L’édifice est un don de la République Populaire de Chine. Il se situe dans la périphérie de la capitale togolaise et se compose, entre autres, d’une salle de près de 267 places pour les séances en plénière, des salles connexes de réunion, des bureaux du président et des vice-présidents, des questeurs et du personnel, ainsi que de salles de conférence.



« L’inauguration de ce jour symbolise l’excellence des liens entre la Chine et le Togo », a souligné Liu Yuxi, l’ambassadeur chinois à Lomé qui a suivi le dossier depuis sa conception.



Jusqu’à présent, les députés étaient hébergés dans la salle de banquet du Palais des congrès de Lomé. Un endroit qui au fil du temps est devenu trop exigu pour eux.



« Un nouveau jour s’est levé sur l’Assemblée Nationale togolaise. Un jour de renaissance et de réaffirmation de son image de vitrine de la démocratie, 57 ans après l’élection des députés de la première législature le 9 avril 1961 », a indiqué le président de l’Assemblée nationale dans son discours de circonstance. « Ce nouveau siège offre au parlement un cadre de travail spacieux et moderne, avec des équipements de pointe, dans le domaine du numérique et de l’électronique, en parfaite adéquation avec le travail parlementaire », a-t-il poursuivi.