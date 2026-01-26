Le président Tchadien répond favorablement à une invitation officielle de Macron en France

L’entrevue a permis également au diplomate français de transmettre un message verbal du Président, Emmanuel Macron, conviant officiellement son homologue tchadien à effectuer une visite en France.



C’est un entretien dense, placé sous le signe du dialogue et de l’ouverture, qui a inauguré l’agenda hebdomadaire du Chef de l’État. L’exercice consiste à redéfinir les contours d’une coopération bilatérale entre le Tchad et la France, appelée à se renouveler et à s’adapter aux enjeux actuels.



L’audience accordée ce jour à l’Ambassadeur de France au Tchad, M. Éric Gérard, a ainsi permis de passer en revue plusieurs sujets d’intérêt commun, à la lumière d’un partenariat ancien, soutenu par des liens historiques forts et par des réalisations concrètes dans divers secteurs, au bénéfice des deux pays amis.



Cette audience a surtout offert l’occasion aux deux personnalités de revisiter en profondeur la coopération tchado-française. Une coopération dense, appelée aujourd’hui à se renouveler, à se redynamiser et à s’adapter aux nouveaux équilibres. Cela doit se faire dans un esprit de concertation et de prise en compte des intérêts de chacune des parties, renchérit l’Ambassadeur Éric Gérard



Qualifié de fructueux par le diplomate français, l’entretien ouvre la voie à une poursuite du dialogue stratégique au plus haut niveau. Car l’Ambassadeur de France a, en effet, transmis un message verbal du Président Emmanuel Macron invitant officiellement son homologue à effectuer une visite à Paris. Une invitation à laquelle le Chef de l’État a répondu favorablement.Un signal fort qui confirme la volonté partagée de consolider et de moderniser les relations entre N’Djaména et Paris.