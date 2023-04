Le président centrafricain en visite de travail au Cameroun

Le président du Cameroun, Paul Biya, a reçu ce 29 avril le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, lors d'une visite de travail et d'amitié au Cameroun.



Le président Touadera est actuellement président en exercice de la conférence des chefs d'Etat de la Cemac et a succédé au président Biya lors de la dernière réunion en mars dernier à Yaoundé.



Les deux présidents ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays et ont abordé des questions d'intérêt commun, notamment la situation en République centrafricaine, où le Cameroun joue un rôle de premier plan dans la préservation de la paix. En outre, le Cameroun accueille des milliers de réfugiés centrafricains sur son territoire.



Cette rencontre est une nouvelle étape dans les relations étroites entre les deux pays et montre l'importance de la coopération régionale pour résoudre les défis communs en Afrique centrale.