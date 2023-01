Le président de transition du Soudan en visite à N'Djamena

Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a effectué une visite d'amitié et de travail à N’Djamena, ce 29 janvier. Il a été accueilli à l’aéroport international Hassan Djamous par le président de transition, le général Mahamat Idriss Deby.



La visite du général Al-Burhan est un signe de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations diplomatiques et de travailler ensemble pour résoudre les problèmes régionaux. Les deux dirigeants ont discuté de questions liées à la sécurité, au développement économique et à la coopération entre les deux pays.