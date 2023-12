"Les Crépuscules d'un Berger Gourane" : Un voyage littéraire révélateur de la réalité tchadienne

À l'École Normale Supérieure de Bongor, un acte encourageant a eu lieu : le livre "Les Crépuscules d'un Berger Gourane" de l'écrivain Mehedi Adoum Hagri a été choisi comme thème d'exposé et présenté par cinq étudiants, sous la supervision du Dr Emmanuel Kalpe. Cette initiative vise à valoriser la littérature tchadienne, à encourager les écrivains et à promouvoir les écrits du pays.



Depuis sa parution, ce livre a suscité de vives réactions et des débats animés. En effet, les thématiques abordées dans "Les Crépuscules d'un Berger Gourane" révèlent les profonds maux qui affectent la réalité du pays ainsi que les conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontés les Tchadiens dans certaines régions.



L'œuvre explore des sujets tels que la réalité de la pauvreté, la marginalisation sociale et les conflits intercommunautaires, entre autres problèmes sociaux.