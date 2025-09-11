Les États-Unis et la Côte d’Ivoire renforcent leur partenariat énergétique

Le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau a signé, aux côtés de responsables ivoiriens et de la Millennium Challenge Corporation (MCC), le Compact Énergie Régional Côte d’Ivoire.



Cet accord marque un investissement majeur des États-Unis pour moderniser le secteur énergétique ivoirien et promouvoir l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.



L’objectif est de garantir un accès élargi à l’électricité fiable, de réduire les coûts pour les familles et entreprises, de stimuler le commerce transfrontalier et de créer de nouvelles opportunités pour les sociétés américaines. Ce compact succède au programme MCC de 2017, d’un montant de 500 millions de dollars, qui a financé la modernisation des infrastructures routières et éducatives, notamment les centres de formation technique et professionnelle.



Pour Jason Small, vice-président par intérim du MCC, « moderniser le secteur électrique ivoirien est une chance pour toute l’Afrique de l’Ouest et ouvre la voie à de nouveaux débouchés pour les entreprises américaines ».