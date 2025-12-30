Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Les États-Unis et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Décembre 2025


Un protocole d’accord, marquant un tournant majeur dans le financement américain de l’aide humanitaire onusienne, a été signé à Genève par les États-Unis et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).


Les États-Unis et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA)
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’initiative dite de « Humanitarian Reset », portée par l’administration Trump, visant à rendre l’aide humanitaire plus efficace, plus transparente et moins coûteuse pour le contribuable américain.

Le protocole d’accord établit un nouveau modèle de financement qui remplace les anciens mécanismes fragmentés de subventions par des fonds humanitaires mutualisés, flexibles et centralisés au niveau des pays ou des crises. Ces fonds seront administrés par l’OCHA sur la base d’accords stratégiques nationaux définissant clairement les priorités, les mécanismes de contrôle et l’alignement de l’aide sur les intérêts et les priorités des États-Unis.

Selon le Département d’État américain, ce nouveau paradigme permettra de presque doubler l’impact humanitaire de chaque dollar investi, tout en renforçant les mécanismes de redevabilité et de contrôle. Les engagements financiers pris à cette occasion devraient permettre de fournir une aide vitale à des dizaines de millions de personnes dans le monde en 2026, tout en générant près de 1,9 milliard de dollars d’économies par rapport aux anciens modèles de financement.

Dans le cadre de cet accord, les États-Unis annoncent un engagement initial de 2 milliards de dollars, destiné à financer des actions humanitaires prioritaires dans plusieurs dizaines de pays, notamment dans les domaines de la lutte contre la faim, les maladies et les conséquences des conflits armés.

Tout en rappelant que les États-Unis demeurent le plus important donateur humanitaire de l’histoire et l’un des membres fondateurs des Nations unies, l’administration Trump souligne la nécessité de réformes profondes au sein du système onusien. Washington critique, notamment la prolifération des mandats humanitaires, les lourdeurs bureaucratiques, les chevauchements institutionnels et ce qu’elle qualifie de dérives idéologiques de certaines agences.

Pour le sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, cet engagement américain constitue « un acte de leadership et de générosité exceptionnel » qui permettra de sauver des millions de vies à un moment de fortes tensions mondiales.

Il a salué le rôle des États-Unis en tant que « puissance humanitaire majeure ». De son côté, Jeremy Lewin, haut responsable américain chargé de l’aide étrangère et humanitaire, a affirmé que cet accord ouvre « une nouvelle ère de l’action humanitaire onusienne », en garantissant que chaque dollar dépensé serve à la fois les intérêts nationaux américains et un impact humanitaire maximal.

L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, Michael Waltz a, pour sa part, insisté sur la nécessité de « faire plus avec moins », en fournissant une aide ciblée, mesurable et alignée sur la politique étrangère américaine. À terme, le Département d’État prévoit que l’ensemble des financements humanitaires américains transitera par ces nouveaux mécanismes mutualisés, tout en exigeant de l’ONU une rationalisation de ses structures, une réduction des doublons et un recentrage strict sur les missions vitales.

Les agences incapables de s’adapter à ces exigences pourraient être amenées à se restructurer profondément, voire à disparaître.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/12/2025

Tchad : Le Sénat adopte à une large majorité la loi d’Amnistie en faveur de Mahamat Zene Bada

Tchad : Le Sénat adopte à une large majorité la loi d’Amnistie en faveur de Mahamat Zene Bada

Tchad : Le projet OSC-DDH tire sa révérence sur un bilan d'étape jugé « majeur » Tchad : Le projet OSC-DDH tire sa révérence sur un bilan d'étape jugé « majeur » 29/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : mise au point de l’AILC sur ses redressements et recouvrements évoqués au Sénat

29/12/2025

Aménagement du territoire au Tchad : les délégations provinciales du ministère renforcent les ressources de l’État

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter