Nigeria: après les frappes aériennes, Lagos et Washington intensifient leurs opérations antiterroristes conjointes

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendante et humanitaire - 29 Décembre 2025



Les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des camps de militants liés au groupe État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, marquant une escalade significative de l'implication militaire directe de Washington dans la crise sécuritaire qui perdure depuis longtemps dans le pays.

Les frappes, menées jeudi dernier près de la frontière nigériane, visaient des camps dans l'État de Sokoto, tenus par des militants connus localement sous le nom de Lakurawa, une faction affiliée à l'État islamique cherchant à s'implanter durablement dans la région.



Selon l'armée américaine, l'opération a fait plusieurs morts parmi les militants, bien qu'aucun bilan précis n'ait été communiqué. Les autorités nigérianes et américaines ont confirmé la mort de combattants, tout en précisant que les évaluations sont en cours. Le président américain Donald Trump a confirmé les frappes dans un message publié sur les réseaux sociaux le jour de Noël, les qualifiant de « meurtrières » et traitant les militants ciblés de « racaille terroriste ».



Trump a présenté l'opération comme une riposte à ce qu'il a décrit comme le massacre systématique de chrétiens au Nigeria, affirmant que les militants « ciblaient et tuaient sauvagement, principalement, des chrétiens innocents ». Il a ajouté que les États-Unis ne permettraient pas à ce qu'il a appelé le « terrorisme islamique radical » de prospérer. Cette déclaration a immédiatement suscité une réaction mesurée, mais ferme d'Abuja.



Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, a déclaré à la BBC que les frappes s'inscrivaient dans le cadre d'une opération conjointe entre les deux pays, et a insisté sur le fait que la mission n'avait « rien à voir avec une religion en particulier ». M. Tuggar a précisé que l'opération était planifiée « depuis un certain temps », sur la base de renseignements fournis par les services de sécurité nigérians, et a confirmé que le président Bola Tinubu avait donné son accord explicite.



Concernant le caractère politiquement sensible du moment choisi pour ces frappes, survenues le jour de Noël, M. Tuggar a affirmé que cette date était une coïncidence et dictée par des impératifs opérationnels. « Cela n'a rien à voir avec Noël », a-t-il déclaré, ajoutant que la position du Nigeria était claire : l'opération visait à lutter contre le terrorisme et à garantir la sécurité nationale, et non à promouvoir une identité religieuse. Il n'a pas exclu d'autres frappes, qualifiant l'action actuelle de « nouvelle phase d'un vieux conflit ».



Les autorités locales de l'État de Sokoto ont confirmé que les frappes avaient touché des positions connues des militants. Isa Salihu Bashir, un responsable gouvernemental de la zone de gouvernement local de Tangaza, a déclaré que les frappes aériennes avaient visé des camps de Lakurawa dissimulés dans des zones forestières près de la frontière nigérienne. Il a indiqué que de nombreux combattants auraient été tués, bien que le nombre exact reste incertain. M. Bashir a ajouté que des patrouilles du côté nigérien de la frontière ont signalé avoir vu des militants fuir les zones ciblées après les frappes.



Le Nigeria lutte depuis plus d'une décennie contre les insurrections djihadistes, notamment Boko Haram et les factions liées à l'État islamique, opérant principalement dans le nord-est du pays. Cependant, ces dernières années, les services de sécurité ont mis en garde contre l'émergence de Lakurawa dans le nord-ouest, en particulier dans l'État de Sokoto. Les autorités nigérianes affirment que le groupe entretient des liens opérationnels avec des réseaux djihadistes au Mali et au Niger et s'est implanté au sein de communautés frontalières isolées, recrutant des jeunes hommes et imposant un contrôle strict sur les populations locales.



Tangaza et les villages environnants sont majoritairement des communautés musulmanes, décrites par les habitants et les autorités comme modérées et pacifiques. Cette situation a exacerbé les tensions autour de la présentation du conflit comme étant motivé par des raisons religieuses. Les responsables nigérians ont toujours affirmé que les violences dans le nord-ouest du pays étaient dues à un mélange complexe d'idéologie militante, de banditisme, d'absence de l'État et d'instabilité transfrontalière, plutôt qu'à un conflit sectaire.



Dans un communiqué publié vendredi soir, le ministère nigérian de l'Information a déclaré que les frappes étaient des « opérations de frappe de précision », menées avec la pleine participation des forces armées nigérianes et l'autorisation explicite du président Tinubu. Le ministère a également indiqué que des débris de munitions étaient tombés dans deux zones civiles : le village de Jabo, dans l'État de Sokoto, et celui d'Offa, dans l'État de Kwara, à environ 600 kilomètres au sud. Il a précisé qu'aucune victime civile n'avait été enregistrée dans ces deux localités.



Les habitants de Jabo ont décrit des scènes de panique et de confusion lors du bombardement. Umar Jabo, témoin oculaire, a déclaré lors d'une interview : « On a vu passer quelque chose qui ressemblait à un avion, puis il s'est écrasé dans les champs. » Il a insisté sur l'absence de combattants de l'État islamique dans les environs immédiats, et a rejeté toute hypothèse de tensions religieuses. « Nous vivons en paix, et il n'y a aucun conflit entre les chrétiens et nous », a-t-il affirmé.



D'autres habitants ont fait des récits similaires. Abubakar Sani a déclaré aux journalistes qu'à l'approche des missiles, « la chaleur est devenue intense », ajoutant que les villageois craignaient pour leur sécurité et appelaient le gouvernement à renforcer la protection des civils. Un autre habitant, Sanusi Madabo, a raconté que le ciel était resté rougeoyant pendant des heures, créant une atmosphère quasi diurne en pleine nuit.



Pour de nombreux habitants de Sokoto, les frappes ont ravivé les douloureux souvenirs du bombardement perpétré par l'armée de l'air nigériane le jour de Noël dernier. Une frappe aérienne erronée avait alors tué 13 civils et en avait blessé huit autres dans une localité voisine. Les indemnisations pour cet incident auraient été versées il y a quelques jours seulement, soulignant la persistance des traumatismes et de la méfiance à l'égard des opérations aériennes en zone civile.



Contexte de l'inquiétude américaine au Nigeria

La décision de l'administration Trump de frapper le Nigeria fait suite à des mois d'escalade verbale. Trump a accusé à plusieurs reprises le gouvernement nigérian de ne pas protéger les chrétiens, et a affirmé qu'un génocide était en cours. Plus tôt cette année, Washington a désigné le Nigeria comme « pays particulièrement préoccupant », une classification du Département d'État qui autorise des sanctions en cas de violations graves de la liberté religieuse. L'armée américaine aurait reçu l'ordre de préparer des plans d'intervention au Nigeria dès le mois de novembre.



D'autres actions pourraient avoir lieu

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a confirmé l'opération et évoqué la possibilité d'actions supplémentaires. Dans un message publié sur X, il a déclaré que le président avait clairement indiqué que le massacre de chrétiens innocents « devait cesser », ajoutant que le Pentagone était « toujours prêt ». Il a remercié le gouvernement nigérian pour sa coopération, et a averti que d'autres frappes pourraient suivre. Le Pentagone a ensuite diffusé une courte vidéo montrant apparemment le lancement d'un missile depuis un navire de guerre, sans toutefois divulguer les détails de l'opération.









