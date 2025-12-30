Tchad : au Kamen, aide humanitaire en faveur des détenus de la maison d’arrêt de Mao

Ce lundi, la délégation provinciale de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires du Kanem a apporté, une aide humanitaire aux détenus de la maison d’arrêt.



C’était en présence du délégué de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires du Kanem, Ahmat Goukouni Boulma, et du directeur de la maison d’arrêt de Mao, Djidda Hamit Haroun. À travers ce geste, la délégation entend témoigner sa compassion et faire vibrer sa fibre sociale à l’endroit de ceux qui sont privés de liberté.



En remettant ces vivres, le délégué provincial de l'Action sociale, Ahmat Goukouni Boulma, a indiqué que cette initiative vient s'ajouter à la ration alimentaire quotidienne pour soulager cette population carcérale pendant quelques jours. Il a ajouté que ce don n'est ni le premier, ni le dernier, mais qu'il s'agit d'un geste qui doit être continuel pour ne pas oublier les détenus.



Le directeur de la maison d'arrêt de Mao, Djidda Hamit Haroun a souhaité que ce geste louable soit un exemple que devraient suivre d’autres institutions de la localité, pour permettre aux détenus d’accéder à un droit élémentaire, le droit à la survie. Les détenus ont exprimé leur gratitude envers l'institution donatrice, notamment la délégation de l'Action sociale qui a contribué à améliorer leurs conditions de vie.