Les États-Unis exigent des réformes pour les opérations de paix de l’ONU

Lors d’un débat ouvert du Conseil de sécurité sur l’avenir des opérations de paix, le représentant américain John Kelley a appelé à une réforme en profondeur du système onusien.



Selon lui, les missions de maintien de la paix doivent revenir à l’essentiel : préserver la paix et la sécurité internationales. Washington plaide pour plus de responsabilité, de transparence et d’adaptabilité.



Parmi les réformes proposées : des standards de performance clairs pour les personnels civils et militaires ; des sanctions fermes en cas de mauvaise conduite, y compris pour les cas d’abus sexuels ; une planification intégrée et des mandats mieux ciblés, afin d’éviter les missions « lourdes et inefficaces ».



« Les missions doivent être conçues pour réussir, puis pour disparaître », a affirmé John Kelley, rappelant que le président Trump veut une ONU recentrée sur son mandat fondateur.