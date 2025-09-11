Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Les États-Unis exigent des réformes pour les opérations de paix de l’ONU


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Septembre 2025



Les États-Unis exigent des réformes pour les opérations de paix de l’ONU
Lors d’un débat ouvert du Conseil de sécurité sur l’avenir des opérations de paix, le représentant américain John Kelley a appelé à une réforme en profondeur du système onusien.

Selon lui, les missions de maintien de la paix doivent revenir à l’essentiel : préserver la paix et la sécurité internationales. Washington plaide pour plus de responsabilité, de transparence et d’adaptabilité.

Parmi les réformes proposées : des standards de performance clairs pour les personnels civils et militaires ; des sanctions fermes en cas de mauvaise conduite, y compris pour les cas d’abus sexuels ; une planification intégrée et des mandats mieux ciblés, afin d’éviter les missions « lourdes et inefficaces ».

« Les missions doivent être conçues pour réussir, puis pour disparaître », a affirmé John Kelley, rappelant que le président Trump veut une ONU recentrée sur son mandat fondateur.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental 11/09/2025

Populaires

Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail

11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

11/09/2025

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter